Nadzorował kłopotliwy fundusz. Jaki majątek posiada Marcin Romanowski?

Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy, stał się tematem medialnych nagłówków po tym, jak został zatrzymany po odebraniu mu przez Sejm immunitetu. W oczekiwaniu na postawienie Romanowskiemu zarzutów doszło jednak do zwrotu akcji. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa odrzucił wniosek o tymczasowy areszt, co stawia pod znakiem zapytania śledztwo w sprawie funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Wyjaśniamy, o co chodzi w sprawie i sprawdzamy oświadczenie majątkowe posła.