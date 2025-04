Tragiczny bilans niemal się podwoił. "Nadzieje maleją"

Do co najmniej 184 wzrósł bilans ofiar tragedii w Dominikanie, gdzie zawalił się dach dyskoteki. Rzecznik prezydenta Homero Figueroa przekazał, że w najbliższych godzinach "nastąpi przejście od fazy poszukiwawczo-ratowniczej do fazy odzyskiwania ciał". Rodziny zaginionych wciąż mają nadzieję na ocalenie bliskich, jednak od 24 godzin spod gruzów nie udało się wydobyć żywej osoby.