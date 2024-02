Kłopotliwa lista "może rozsadzić PiS od środka". M. Kamiński: Nie dadzą rady

Pegasus to izraelski system szpiegowski pozwalający na włamywanie się do smartfona i przejmowanie zawartości urządzenia.

"Lista Pegasusa" w PiS? "Może rozsadzić partię"

- Jak to wybuchnie, to może zacząć rozsadzać PiS od środka - twierdzi jeden z rozmówców portalu.

Pegasus w szeregach PiS? Mariusz Kamiński: Kłamstwo

- Wszystko to jest sytuacja następująca: wszystkie cywilizowane państwa mają dostęp do tego specyficznego urządzenia Pegasus i to, że Polska też miała, to nie było nic nadzwyczajnego. Po prostu banda złodziei przerażonych tym Pegasusem, która była w opozycji, a teraz jest przy władzy dostała ataku histerii - powiedział.