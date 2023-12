Zaraz potem obrady przejął marszałek Hołownia, który zwołał nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Sejmu. Organ na posła Brauna nałożył maksymalnie dotkliwą karę, ale od głosu wstrzymał się Krzysztof Bosak - to kolejny kamyczek, który do jego ogródka wrzucają teraz przeciwni mu politycy.

Skandal wywołany przez Grzegorza Brauna. Krzysztof Bosak straci stanowisko?

Sytuację komentował również sam Krzysztof Bosak. Jego zdaniem każdy klub parlamentarny ma prawo zgłosić wniosek o odwołanie go ze stanowiska, a Konfederacja będzie po prostu " czekać na werdykt ". Jednocześnie Bosak zaznaczył, że zachowanie Brauna nie powinno mieć związku z jego funkcją w Prezydium Sejmu. - Nikt z nas nie chce działać pod dyktatem poprawności politycznej - mówił, komentując też ultimatum marszałka Hołowni. Lider Polski 2050 argumentował, że "Jeżeli Konfederacja uzna, że pan Braun nadal będzie miał miejsce w jej szeregach, to nie powinno być miejsca dla jej przedstawiciela, z Braunem na pokładzie, w prezydium".

Radosław Fogiel o odwołaniu wicemarszałka Bosaka. "Myślę, że będę głosował za"

- Wszyscy mówią, że to jest kwestia Grzegorza Brauna, ale z drugiej strony to akurat jego partyjny kolega pan wicemarszałek Bosak prowadził wtedy obrady i od razu dał mu jeszcze miejsce na mównicy, żeby mógł uzasadniać to, co zrobił - wskazywał w wywiadzie Fogiel.