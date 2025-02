"Kula w łeb". Poseł się tłumaczy, Bodnar wskazuje na prokuraturę

Adam Bodnar komentuje słowa Edwarda Siarki. Wskazał na prokuraturę

Edward Siarka przytoczył wiersz Broniewskiego. "Wracają znajome frazy"

Sejm. Skandaliczne słowa z sali plenarnej. Poseł PiS przeprosił

- To wszystko to jest kpina. To jest wszystko, to jest po prostu plucie Polakom w twarz. To jest jedno wielkie oszustwo. To jest praworządność? To jest bandytyzm. Jesteście grupą przestępczą. Donald Tusk pójdzie siedzieć. Zobaczycie - grzmiał Zbigniew Ziobro.