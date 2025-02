- To zadanie jest wyjątkowo proste ze względu na absurdalność i intelektualną miałkość tego wniosku o wotum nieufności - powiedział premier Donald Tusk, broniąc Katarzyny Kotuli z mównicy sejmowej. Szef rządu wskazał, że sala plenarna po stronie opozycji podczas debaty na temat odwołania minister jest pusta, co dowodzi bezzasadności inicjatywy. W dalszej części wypowiedzi odniósł się do czwartkowych słów posła PiS "kula w łeb" oraz zwrócił się bezpośrednio do prezesa PiS.