W trakcie głosowania nad poprawkami do ustawy o KRS posłowie opozycji skarżyli się, że nie działa strona internetowa. Na poruszenie na sali zareagował Szymon Hołownia, który zapytał, czy posłowie nie wiedzą jak głosować.

Do pierwszego glosowania w sprawie nowej ustawy o KRS doszło w kwietniu . Wówczas 244 posłów poparło zmiany, a 199 było przeciw. Projekt następnie trafił do wyższej izby parlamentu, gdzie zaproponowano kilkadziesiąt poprawek .

W czwartek sejmowa komisja zaopiniowała 32 poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o KRS. Łącznie sejmowa komisja zaopiniowała 28 z tych poprawek pozytywnie , zaś cztery negatywnie - wśród nich tę umożliwiającą kandydowanie do KRS sędziów, którzy uzyskali nominację po 2017 roku.

Ustawa o KRS. Głośna poprawka Senatu

Senat proponował, aby sędziowie powołani po 2017 roku mogli kandydować w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa. W grudniu 2017 roku doszło do zmiany ustawy o KRS, której zapisy są podawane w wątpliwość przez część specjalistów i polityków.

Ostatniej z poprawek sprzeciwiał się m.in. minister sprawiedliwości. - Moja rekomendacja jest wyrazem troski i odpowiedzialności za odbudowywanie praworządności w Polsce - tłumaczył Adam Bodnar . Dodał, że "to proces, który będzie trwał jeszcze przez wiele miesięcy, ale który musi uwzględniać kompleksowy charakter planowanych zmian".

Polityk podkreślał, że ruch Senatu "był gestem pod adresem prezydenta". Ten miał wątpliwości co do konstytucyjności przerwania kadencji obecnej KRS, co będzie konsekwencją podpisania nowelizacji.