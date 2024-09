KRS uderza w rząd. "Stanowczy sprzeciw" w nowej uchwale

" Krajowa Rada Sądownictwa wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapowiadanych przez rząd politycznych zmian , które zmierzają do usunięcia sędziów powołanych od 2018 r. z zawodu i do ich politycznej weryfikacji" - przekazano w dokumencie.

Jak podkreślono, KRS wyraża zdecydowany sprzeciw wobec "kategoryzowania sędziów oraz wobec wszelkich prób ich weryfikacji oraz poniżania, które prowadzą do naruszenia niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów".

Krajowa Rada Sądownictwa uderza w rząd. Podjęła nową uchwałę

W stanowisku KRS podkreślono, że fundamentalną gwarancją niezawisłości jest nieusuwalność sędziów . "Ustawa nie może wprowadzić trybu usunięcia sędziego za działanie zgodne z prawem. Statuowana w art. 42 ust. 1 Konstytucji zasada nullum crimen sine lege, zawierająca między innymi zakaz karania za czyn, który nie był zabroniony w czasie jego popełnienia, znajduje zastosowanie także do deliktów dyscyplinarnych" - wskazano.

Dalej czytamy, że prezentacja założeń ustawy, która ma regulować status sędziów powołanych w latach 2018-2024 roku - zdaniem członków Rady - "zmierza do wywołania wśród sędziów efektu mrożącego ". Oceniono też, że minister sprawiedliwości, "pod hasłami przywracania praworządności", przedstawił zamierzenia legislacyjne, "skutkiem których powołani w ostatnich latach sędziowie zostaną zmuszeni do powrotu na niższe stanowiska sędziowskie, wydaleni ze służby na stanowiska pomocnicze i poddani procedurom dyscyplinarnym".

KRS uważa, że działania ministra są odpowiedzią na skorzystanie z konstytucyjnego prawa do służby publicznej, "polegające na uczestnictwie w procedurze konkursowej na wolne stanowiska sędziowskie, do Krajowej Rady Sądownictwa, a także na udzieleniu poparcia osobie do tejże Rady kandydującej".