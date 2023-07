- To super, że Ryszard wchodzi w konfrontacje. Jest atrakcyjny medialnie i obala nimb Konfederacji. To populiści, którzy poza hasłami nie mają zbyt wiele do powiedzenia. Kibicuję Ryszardowi w tych starciach, bo każdy z nas musi pokazywać, jak słabym ugrupowaniem jest Konfederacja . To przeciwnicy Unii Europejskiej, zwolennicy zakazu aborcji, przeciwnicy praw kobiet i mniejszości, głosujący przeciwko ustawom chroniącym dzieci przed przemocą domową - mówi Interii Monika Rosa, posłanka Nowoczesnej .

Ryszard Petru pogromcą Konfederacji?

Sam Petru w rozmowie z Kamilą Baranowską w Interii przekonuje, że jest jedynym, który punktuje Konfederację. - Platforma już od jakiegoś czasu jest socjaldemokratyczna. Natomiast źle się dzieje, że Nowoczesna, która ma reprezentację w Sejmie, w ogóle nie podnosi tych tematów. Ja robię co mogę, żeby pokazać, że program Konfederacji jest nieracjonalny i niewiarygodny, i że to po naszej, opozycyjnej, stronie są ludzie rozsądni - mówi Petru.

- Ryszard jest członkiem Nowoczesnej, więc powinien doskonale wiedzieć, że w ubiegły weekend mieliśmy dużą konwencję gospodarczą, na której Adam Szłapka jasno przedstawił nasz program gospodarczy. Jako Nowoczesna jesteśmy liberalni w kwestiach dotyczących aborcji, związków partnerskich, ale także gospodarczych. Mamy konkretne propozycje dotyczące uproszczenia podatków, jasnej interpretacji prawa, pilnowania budżetu. To są konkrety, a nie jakieś mrzonki, które przedstawia pan Mentzen. Konfederacja proponuje populizm, a my konkretny program - przekonuje Rosa.

Katarzyna Lubnauer: Obnażanie Mentzena nie jest sztuką

- Tak, mogę wystąpić w każdym programie, by obnażać ich głupoty, ale oficjalne debaty ich tylko podbudowują. Z punktu widzenia Polski demokratycznej nie jest to najlepsze. Nie mam natomiast żadnych wątpliwości, że Mentzen nie potrafi odpowiedzieć na bardzo wiele pytań. Nie umie odpowiedzieć, jaki jest jego stosunek do UE, co zawierał jego pakiet 100 ustaw, z czego opłacić emerytury obecnych emerytów przy likwidacji ZUS, jak ma realnie funkcjonować system podatkowy. Tam poza ogólnikami nic nie ma. Nie chcą i nie umieją odpowiedzieć w sprawie swoich zapowiedzi zakazu aborcji, gdy ciąża jest z gwałtu, czy w sprawie pozwolenia na "lekką przemoc" w stosunku do dzieci - przekonuje Lubnauer.