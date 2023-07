Sejm przyjął nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego . Wcześniej projekt został ponownie skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach po zgłoszeniu poprawek podczas drugiego czytania.

- Udaje nam się tworzyć akt prawny, który rzeczywiście będzie służył dzieciom. Wszystkie uwagi, które do nas spływały staraliśmy się bardzo starannie analizować. Nie wszystkie oczywiście mogły być w tym projekcie uwzględnione, ze względu na zakres przedmiotowy projektu - mówił w środę w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski .

Dodał, że jest przekonany, że rozwiązania zawarte w projekcie w sposób znaczący i zdecydowany przyczynią się do poprawy sytuacji dzieci .

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwana "ustawą Kamilka"

Projekt noweli złożyli w maju w Sejmie posłowie Suwerennej Polski i jest on popierany przez 23 instytucje i organizacje pozarządowe, w tym Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Komitet Psychologii PAN, Fundację "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Fundację "Dziecko w Centrum", Międzynarodową Organizację Soroptimist International Unię Klubów Polskich.

Większa ochrona dzieci

W projekcie zapisano obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich we wszystkich placówkach pracujących z dziećmi . Standardy obejmują: weryfikację personelu za przestępstwa seksualne i związane z przemocą na szkodę dzieci, opracowanie i przestrzeganie kodeksu bezpiecznych relacji personel-dziecko.

Projekt zakłada też opracowanie i wdrożenie jasnych ścieżek postępowania na wypadek podejrzenia krzywdzenia dziecka - w wyniku przemocy ze strony członka personelu, przemocy domowej czy przemocy rówieśniczej. Zapisano, że minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia wzór kwestionariusza zagrożenia życia lub zdrowia dziecka . Kwestionariusz ma być wykorzystany przez pracowników socjalnych, policjantów i pracowników ochrony zdrowia.

Ponadto - jak czytamy w projekcie - dla dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, którego żadne z rodziców nie może reprezentować, sąd opiekuńczy ustanawia reprezentanta dziecka . Będzie on umocowany do dokonywania wszelkich czynności łączących się ze sprawą, również w zakresie zaskarżenia i wykonania orzeczenia. Reprezentantem dziecka może być ustanowiony adwokat lub radca prawny, który wykazuje szczególną znajomość spraw dziecka.

Ochrona osób z niepełnosprawnościami

W projekcie wprowadzono również wysłuchania dziecka , jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie dziecka może odbyć się tylko za jego zgodą. W regulacji zapisano, że sąd stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia. Wysłuchanie dziecka będzie mogło nastąpić tylko raz w toku postępowania, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, które wymagają ponownego wysłuchania dziecka.

W projekcie przewidziano również wprowadzenie analizy poważnych i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że główną zasadą tego mechanizmu jest poprawa ochrony dzieci i ich dobra poprzez wspieranie kultury uczenia się wśród praktyków i instytucji o tym, co wymaga zmiany i jak to osiągnąć.