"Mam nadzieję, że polscy posłowie nie odwrócą wzroku od zbrodni, których dokonuje Izrael" - zaznaczyłSławomir Mentzen we wpisie w mediach społecznościowych.

Zamieścił także projekt uchwały w sprawie łamania praw człowieka i prawa międzynarodowego na Bliskim Wschodzie, która została złożona przez Konfederację w środę.

"Sejm RP wraża głęboki żal z powodu śmierci dziesiątek tysięcy ofiar cywilnych na Bliskim Wschodzie. Sejm RP potępia zbrodnicze ataki terrorystyczne Hamasu, wymierzone w ludność cywilną Izraela. Sejm RP potępia zbrodnicze i mające charakter ludobójstwa działania wobec ludności cywilnej prowadzone przez siły zbrojne Izraela w Strefie Gazy" - można przeczytać w treści projektu.

Konfederacja wzywa szefa MSZ do podjęcia natychmiastowych działań

W dalszej części wyrażono stanowczy sprzeciw wobec mordowania ludności cywilnej. "Sejm RP przypomina, że żadne cele polityczne ani wojskowe nie usprawiedliwiają zabijania niewinnych ludzi. Ludobójstwo, mordowanie, ostrzeliwanie, głodzenie, porywanie, więzienie i torturowanie to działania sprzeczne z uniwersalnymi wartościami wynikającymi z chrześcijaństwa i prawa naturalnego" - zaznaczono.

Konfederacja wskazała, że złamaniem prawa międzynarodowego było zatrzymanie przez Izrael obywateli Polski. Wezwano również szefa MSZ do "podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy nielegalnego zatrzymania polskich obywateli, a także do wyjaśnienia śmierci polskiego pracownika humanitarnego Damiana Sobóla, zabitego 1 kwietnia 2024 roku w Strefie Gazy przez siły zbrojne Izraela".

Flotylla humanitarna zatrzymana. Izrael deportował uczestników

Humanitarna Globalna Flotylla Sumud (GFS) została w ubiegłym tygodniu przechwycona na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Zatrzymano 42 statki, a ich załogi trafiły do izraelskich aresztów. Natychmiast izraelskie MSZ informowało, że aktywiści zostaną deportowani do swoich krajów.

W piątek troje Polaków nie zgodziło się na dobrowolną deportację. W niedzielę Radosław Sikorski powiadomił, że mimo ich decyzji, polscy obywatele "w najbliższych dniach" wrócą do kraju. W poniedziałek przekazano, że Polacy wylądowali na lotnisku w Atenach.

GFS usiłowała przełamać nielegalną izraelską blokadę Strefy Gazy i dostarczyć tam pomoc humanitarną. Po ataku Hamasu w październiku 2023 roku izraelskie siły rozpoczęły ataki na Strefę Gazy. W tym czasie życie straciło ponad 65 tys. Palestyńczyków. W Strefie Gazy panuje katastrofa humanitarna, a ludzie umierają z głodu.

Według szefa polskiego MSZ to co dzieje się w Strefie Gazy jest "straszliwą tragedią", ale nie wypełnia jego rozumienia słowa ludobójstwo.

- Słowa trzeba ważyć. Jeśli ich nadużyjemy, to następnym razem ich nam zabraknie (…) Gdyby Izrael chciał dokonać ludobójstwa, to by zajęło to tydzień czy dwa, a to jest konflikt wywołany przez Hamas, poprzez bezprzykładny akt terroru wobec Izraela - mówił w Radiowej Trójce pod koniec września.

W połowie września Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy i Izraela przedstawiła raport, w którym orzekła, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona ludobójstwa.

