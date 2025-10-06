Polacy deportowani z Izraela wylądowali w Europie. Sikorski dziękuje
Polacy uczestniczący w zatrzymanej przez Izrael Flotylli Sumud wylądowali na lotnisku w Atenach - potwierdził Radosław Sikorski i podziękował dyplomatom i służbom konsularnym. Wcześniej izraelski MSZ informował o deportacji 171 osób, w tym aktywistki Grety Thunberg.
W skrócie
- Polscy uczestnicy Flotylli Sumud wylądowali w Atenach - przekazał Radosław Sikorski.
- Wśród zatrzymanych są poseł Franciszek Sterczewski, Omar Faris oraz Nina Ptak.
- Flotylla humanitarna została zatrzymana przez izraelską marynarkę na wodach międzynarodowych.
"Nasi obywatele bezpiecznie wylądowali w Atenach. Dziękuję naszym dyplomatom i służbom konsularnym za sprawne działanie" - napisał szef polskiej dyplomacji na platformie X tuż po g. 17.
Kilka godzin wcześniej izraelskie MSZ poinformowało, że 171 członków Flotylli Sumud, w tym Greta Thunberg, zostało deportowanych z Izraela do Grecji i Słowacji.
Troje zatrzymanych Polaków to: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak. Znajdowali się w gronie ok. 470 osób z 47 państw świata biorących udział w Globalnej Flotylli Sumud (GSF).
Izrael. Stan polskich członków flotylli
Wcześniej w poniedziałek inicjatywa Global Movement to Gaza Poland poinformowała, że według jej informacji troje polskich uczestników flotylli humanitarnej do Strefy Gazy, którzy zostali zatrzymani w zeszłym tygodniu, w poniedziałek opuści więzienie i zostanie przetransportowanych samolotem do kraju trzeciego.
Polacy po uwolnieniu mają zostać poddani obdukcji lekarskiej, co pozwoli uzyskać informacje na temat ich stanu fizycznego oraz warunków, w jakich byli przetrzymywani - dodano w komunikacie polskiego organizatora konwoju.
Global Movement to Gaza Poland zaznaczył wówczas, że według dotychczasowych informacji stan fizyczny Omara Farisa był pogorszony, natomiast Nina Ptak prowadziła strajk głodowy w solidarności z Palestyńczykami przetrzymywanymi w tym samym więzieniu, a także w proteście przeciwko ludobójstwu i własnemu porwaniu podczas misji humanitarnej.
Strefa Gazy. Flotylla Sumud zatrzymana
Konwój humanitarny został przechwycony w nocy ze środy na czwartek na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Zatrzymano 42 statki, a ich załogi sprowadzono do Izraela.
GSF deklaruje, że jej celem było przełamanie nielegalnej izraelskiej blokady Strefy Gazy i przewiezienie tam pomocy humanitarnej. Na palestyńskim terytorium trwa kryzys humanitarny na wielką skalę, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z palestyńskim Hamasem. Żaden z przechwyconych przez Izrael statków ostatecznie nie dotarł do wybrzeży Strefy Gazy.