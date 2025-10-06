Nowe informacje z Izraela. Wśród uwolnionych mają być Polacy

Informację przekazał w poniedziałek izraelski resort. Polski MSZ nie potwierdził informacji.

Polacy mają zostać w poniedziałek deportowani prawdopodobnie do Grecji - przekazał z kolei Interii Rafał Piotrowski, rzecznik Global Movement to Gaza Poland.

Troje zatrzymanych Polaków to: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak. Znajdowali się w gronie ok. 470 osób z 47 państw świata biorących udział w Globalnej Flotylli Sumud (GSF).

Oprócz Polaków wśród deportowani są obywatele Grecji, Włoch, Francji, Irlandii, Szwecji, Niemiec, Bułgarii, Litwy, Austrii, Luksemburga, Finlandii, Danii, Słowacji, Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Serbii i Stanów Zjednoczonych - podał izraelski MSZ.

Izrael. Nowe informacji w sprawie Polaków

Wcześniej w poniedziałek inicjatywa Global Movement to Gaza Poland poinformowała, że według jej informacji troje polskich uczestników flotylli humanitarnej do Strefy Gazy, którzy zostali zatrzymani w zeszłym tygodniu, w poniedziałek opuści więzienie i zostanie przetransportowanych samolotem do kraju trzeciego.

Polacy po uwolnieniu mają zostać poddani obdukcji lekarskiej, co pozwoli uzyskać informacje na temat ich stanu fizycznego oraz warunków, w jakich byli przetrzymywani - dodano w komunikacie polskiego organizatora konwoju.

Global Movement to Gaza Poland zaznaczył, że według dotychczasowych informacji stan fizyczny Omara Farisa był pogorszony, natomiast Nina Ptak prowadziła strajk głodowy w solidarności z Palestyńczykami przetrzymywanymi w tym samym więzieniu, a także w proteście przeciwko ludobójstwu i własnemu porwaniu podczas misji humanitarnej.

Konwój humanitarny został przechwycony w nocy ze środy na czwartek na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Zatrzymano 42 statki, a ich załogi sprowadzono do Izraela.

GSF deklaruje, że jej celem było przełamanie nielegalnej izraelskiej blokady Strefy Gazy i przewiezienie tam pomocy humanitarnej. Na palestyńskim terytorium trwa kryzys humanitarny na wielką skalę, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z palestyńskim Hamasem. Żaden z przechwyconych przez Izrael statków ostatecznie nie dotarł do wybrzeży Strefy Gazy.

Izrael. Zatrzymanie członków flotylli

Władze Izraela oskarżały flotyllę o to, że służy celom Hamasu, i podkreślały, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem. Legalność tego posunięcia jest przedmiotem sporów.

Minister sprawiedliwości Izraela Jariw Lewin poinformował w poniedziałek, że spośród 309 uczestników flotylli, nadal przebywających w areszcie w Izraelu, 200 ma zostać wydalonych w ciągu najbliższych 24 godzin. Według wcześniejszych informacji, w poniedziałek do Aten ma odlecieć samolot, którym Izrael opuści grupa aktywistów m.in. z Grecji, Francji, Włoch i Szwecji

