Komisje śledcze idą po prezesa Kaczyńskiego. Wykorzystają specjalny przepis

Prezes na celowniku

Inny z naszych rozmówców, polityk Platformy Obywatelskiej , mówi otwarcie, że największym problemem w pociągnięciu Kaczyńskiego do odpowiedzialności może okazać się to, że "nie ma na niego kwitów" . - On prawie niczego nie podpisywał i za nic nie odpowiadał nawet, gdy akurat był w rządzie. PiS możemy więc rozliczyć, ale z Kaczyńskim będzie duży problem - obawia się nasze źródło, które dodaje, że po wejściu do resortów nowa władza będzie musiała gruntownie sprawdzić wszelkie ślady działalności prezesa PiS-u .

Czy szykująca się do przejęcia władzy opozycja może coś na to poradzić? Jednym ze scenariuszy, na które liczy, jest to, że w czasie przesłuchań przed którąś z komisji współpracownicy prezesa Kaczyńskiego ujawnią nieznane dotąd fakty dotyczące jego zaangażowania w głośne medialnie i badane przez komisje sprawy.

Przepis na prezesa

- Na każdej z tych komisji jest możliwe przesłuchanie prezesa Kaczyńskiego i dowiedzenie się, jaką miał wiedzę w poszczególnych sprawach. To on ma najwięcej do opowiedzenia komisjom i to, co on im powie, będzie najciekawsze. Komisje powinny wnikliwie zbadać, jakie decyzje podejmował, a jakie zatwierdzał, jakie działania i komu zlecał - tłumaczy nam jeden z posłów Lewicy. I dodaje: - Przez lata nazbierało się do niego wiele ważnych pytań, od odpowiedzi na które do tej pory skutecznie się uchylał.