Donald Tusk odkrywa karty. Zapowiedział trzy komisje śledcze

Zapowiadałem w czasie kampanii, że chcemy naprawiać Polskę po rządach PiS - i pierwszym krokiem musi być rozliczenie. Niewykluczone, że już w przyszły wtorek zostanie powołana komisja śledcza do tzw. wyborów kopertowych - zapowiedział lider PO Donald Tusk we wtorek w Sejmie.

Sejm: Konferencja lidera KO. Zapowiedział złożenie uchwał

Tusk wyraził nadzieję, że złożenie wniosków o powołanie komisji śledczych być może otrzeźwi przynajmniej niektórych polityków PiS i będzie dla nich wielkim znakiem ostrzegawczym: nie róbcie tego, bo przyjdzie już za chwilę osądzenie tego co robicie i kara za to.

Będą komisje śledcze. Koalicja zaczyna rozliczanie PiS-u

Do końca roku mają zostać powołane komisje śledcze ds. afery wizowej i ds. Pegasusa. Jak zaznaczył Donald Tusk, "chodzi nie tylko o to jedno narzędzie inwigilacji, kontroli obywateli, w tym opozycji. Chodzi o cały zestaw działań, co do których już od wielu miesięcy wszyscy wiemy, że były i niemoralne, i nielegalne".