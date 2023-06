Komisja ds. rosyjskich wpływów. Prezydencka nowelizacja w Sejmie. "Pałka zamiast siekiery"

Wideo youtube

W piątek w Sejmie odbywa się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o powołaniu komisji ds. badania rosyjskich wpływów, którą opozycja określa jako "lex Tusk".

Komisja zarekomendowała przyjęcie ustawy przez Sejm wraz z poprawką, która zniosła konieczność opublikowania raportu z prac grupy do dnia 17 września.

Drugie czytanie "lex Tusk" w Sejmie. "To wyciągnięcie ręki do opozycji"

- Treść przedłożonego projektu ustawy, budzi wśród posłów opozycji przerażenie - stwierdził poseł PiS Piotr Kaleta. Dodał, że dziwi go postawa Konfederacji, która jest przeciw zapisom proponowanym przez prezydenta.

Kaleta ocenił, że zmiany proponowane w nowelizacji to "wyciągnięcie ręki do opozycji". - Chodzi o to, żeby oczyścić Polskę ze złogów agentów, zdrajców i tych, którzy byli dla naszej państwowości nieprzyjaźni - powiedział.

Zapewnił, że "komisja będzie pracowała rzetelnie i uczciwie" i złożył kolejną poprawkę dotyczącą odwoławczej drogi sądowej.

Bartłomiej Sienkiewicz, KO: To przekreślenie całego systemu prawnego

- Lwia część środowiska prawniczego skrytykowała ten projekt do dna. To przekreślenie całego systemu prawnego Rzeczypospolitej - stwierdził z kolei poseł KO Bartłomiej Sienkiewicz. Dodał, że nowelizacja to zaproponowanie "pałki zamiast siekiery".

W opinii parlamentarzysty komisja "być może ma na celu ukrycie związków rządów z Federacją Rosyjską", lecz bezpośrednim powodem determinacji obozu władzy do powołania komisji jest Donald Tusk.

- Cała ta konstrukcja służy temu, że gdy wygra opozycja, a na czele rządu stanie Tusk, prezydent mógł nie zgodzić się na kierowanie przez niego radą ministrów - oświadczył Sienkiewicz.

"Ten projekt jest po prostu beznadziejny"

Zdaniem posła Nowej Lewicy Wiesława Szczepańskiego, celem powołania komisji jest eliminacja przeciwników politycznych z życia publicznego. - Chcemy wyjaśnienia sprawy rosyjskich wpływów, ale przez komisję śledczą, a nie przez sąd kapturowy - powiedział.

- Ten projekt jest po prostu beznadziejny i niezgodny z filozofią prawa demokratycznego. Poprawki prezydenta nie zmieniły nic - ocenił z kolei poseł PSL-Koalicji Polskiej Marek Biernacki. W jego opinii werdykt komisji będzie oznaczał "cywilną śmierć" każdej osoby, która zostanie posądzona o rosyjskie wpływy.

- Ta komisja tak skompromituje badanie rosyjskich wpływów, że nikt nie będzie chciał do tego w przyszłości ponownie siadać. Rząd chce uciec przed rozliczeniem, ale nie ucieknie - dodał.

W imieniu Konfederacji głos zabrał poseł Michał Urbaniak. - PiS doprowadził do śmieszności urząd prezydenta. Pod płaszczykiem ochrony Polski przed rosyjskimi wpływami, chcą uciszać wszystkich na opozycji od prawa do lewa - powiedział.

- Osoby, które są podejrzewane o działanie na szkodę kraju należy stawiać przed sądami i Trybunałami, a nie poddawać politycznej zemście - ocenił poseł Polski 2050 Tomasz Zimoch. - Poseł PiS złożył poprawkę, a nawet nie wyjaśnił, o co w niej chodzi - dodał.

- Dochodzą do nas informacje, że komisja jeszcze nie zaczęła działać, ale już w tej chwili trwają pracę nad raportem. Czy jest to prawdą, czy prezydent o tym wie? - zapytał poseł KO Michał Szczerba.

Nowelizacja ustawy o powołaniu komisji ds. badania rosyjskich wpływów

W poniedziałek 29 maja prezydent Andrzej Duda podpisał przegłosowaną przez Sejm ustawę o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, zwanej przez opozycję jako "lex Tusk".

Prezydent stwierdził wówczas, że podpisuje zapisy, ponieważ "uważa, że powinny one wejść w życie i zacząć funkcjonować". Jak zapewniał, ustawa nie przewiduje eliminowania kogokolwiek z życia publicznego i ma "bardzo silną gwarancję konstytucyjną".

W piątek 2 czerwca Andrzej Duda wygłosił specjalne oświadczenie, w ramach którego zapowiedział nowelizację podpisanej wcześniej przez siebie ustawy. Propozycje zakładają likwidację tzw. środków zaradczych, zmianę drogi odwoławczej na sądy powszechne zamiast administracyjnych oraz uniemożliwienie posłom i senatorom zasiadania w komisji.

Burzliwa debata w Sejmie. Marszałek Terlecki wyłączał mikrofon opozycji

We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie prezydenckiej nowelizacji. - Oczekiwania Polaków, żeby ta komisja powstała są duże, ale oczekiwania ze strony opozycji nie, co jest zrozumiałe. Dlaczego z taką zajadłością i bezczelnością opozycja krytykuje tę ustawę? Ponieważ to ogromny strach przed dojściem do prawdy - powiedział Piotr Kaleta z PiS.

- My się nie boimy - odpowiadał z kolei poseł KO Dariusz Rosati. - Gdybyście cokolwiek na nas mieli, to byście już to wykorzystali. To wy się boicie, to jest paniczny strach. Straciliście rozum, straciliście rozsądek i dlatego posunęliście się do takiego rozwiązania - mówił parlamentarzysta, lecz prowadzący obrady wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiS wyłączył mu mikrofon przed upływem czasu.

Terlecki postępował podobnie również wobec innych posłów Koalicji Obywatelskiej, w tym m.in. w stosunku do Sławomira Nitrasa, Tomasza Szymańskiego czy Henryki Krzywonos-Strycharskiej.