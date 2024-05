"Kolejna antyrosyjska komisja to zły pomysł" - napisał Szymon Hołownia, odnosząc się do pomysłu premiera Donalda Tuska o powołaniu komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów. Marszałek Sejmu dodał, że "od ścigania szpiegów są służby, nie komisje sejmowe". "Sprawa (Tomasza Sz. - red.) to robota dla kontrwywiadu" - podkreślił Hołownia.