- Po raz pierwszy widziałem sytuację, w której Francja i Niemcy razem przekonywały do rozwiązań i właściwie cała reszta liderów wsparła polskie stanowisko w kwestii flagowych projektów obronnych - mówił szef rządu w Brukseli .

Tusk wyjaśnił, że chodzi przede wszystkim o dwa projekty. Pierwszy to inicjatywa Polski i Grecji, by za europejską kopułą antyrakietową "odpowiedzialność wzięła Europa, a nie poszczególne państwa narodowe" - wskazał premier.

Donald Tusk mówi o sukcesie. Tarcza Wschód z europejskimi pieniędzmi

Druga sprawa to Tarcza Wschód . Polski projekt został połączony z linią obrony państw bałtyckich i jak podkreślił szef rządu, udało się go przeforsować.

- Bezpieczeństwo naszej granicy, polskiej i równocześnie europejskiej, to już nie będzie wysiłek poszczególnych państw, nieskoordynowane działania, każdy coś tam. Stało się to strategią (...). Europa będzie współfinansowała projekty - powiedział Donald Tusk.

Spięcie Tusk-Scholz? "Mieliśmy różne poglądy"

Premier był dopytywany przez dziennikarzy o sprawę europejskiej kopuły i negocjacje w tej sprawie. - Jedno państwo był mniej entuzjastycznie nastawione i to duże państwo, żeby nie powiedzieć największe. To nie był pierwszy przypadek w ciągu ostatnich kilkunastu godzin, gdzie, chociaż dobrze się rozumiemy z kanclerzem Scholzem, to mieliśmy różne poglądy w tej kwestii - zaznaczył Tusk.