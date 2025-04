Wtorek był też dniem, kiedy zwołano pierwszą kongregację generalną. - To takie przygotowawcze spotkania kardynałów, które będą się odbywać od dzisiaj aż do konklawe - wyjaśnia watykanista.

Pogrzeb papieża rozpocznie się w sobotę (26 kwietnia) o godz. 10. Franciszek zerwał z tradycją i w przeciwieństwie do poprzedników nie spocznie w Watykanie, lecz w Rzymie - w Bazylice Matki Bożej Większej ( Santa Maria Maggiore ).

- To niezwykle ważne miejsce dla papieża Franciszka. Przyjeżdżał tam zawsze przed każdą pielgrzymką, a także po powrocie do Rzymu, by pomodlić się przed obrazem Matki Bożej Śnieżnej, obrończyni ludu rzymskiego - mówi Kłosowski.