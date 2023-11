Kaczyński chciał zabrać głos. Wiadomo, co powiedział Hołowni

Prezes PiS Jarosław Kaczyński chciał zabrać głos podczas drugiego dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. Uniemożliwił mu to marszałek Szymon Hołownia. Zdjęcia z zajścia obiegły sieć. Wiadomo, co wicepremier powiedział do szefa niższej Izby.