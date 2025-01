Ministerstwo niezmiennie apeluje o dialog i przestrzeganie standardów demokratycznych na Białorusi. "Jedynie otwartość na dialog, gotowość do współpracy, a także przestrzeganie standardów ONZ i OBWE oraz podstawowych praw człowieka zapewnią Białorusi rozwój i dobrobyt" - głosi komunikat.

Polscy politycy komentują wygraną Alaksandra Łukaszenki: Polityczna farsa

Komentarz do wyborów zamieścił także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski . W ironicznej wypowiedzi na platformie X odniósł się do wyniku exit poll podanego przez reżimowe media. " Tylko 87,6 proc. Białorusinów kocha swojego baćkę?! Czy reszta pomieści się w więzieniach?" - napisał Sikorski.

Wcześniej tego dnia minister spotkał się ze Swietlaną Cichanouską. " Łukaszenka zorganizował dzisiaj farsę wyborczą , a my lecimy do Brukseli z osobą, którą Białorusini naprawdę wybrali na prezydenta" - powiedział wówczas Sikorski.

W podobnym tonie wypowiedzieli się także inni polscy politycy. "To, co wydarzyło się dziś na Białorusi, to farsa niemająca nic wspólnego z demokracja i realną wolą obywatelek i obywateli tego kraju" - skomentował Ryszard Petru, określając niedzielne głosowanie mianem "pseudowyborów".