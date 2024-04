Jarosław Kaczyński kontra Adam Gomoła. Prezes PiS ostro do młodego posła

- Dopiero dzisiaj, w Sejmie kierowanym przez marszałka Hołownię udało się nie odrzucić projektów w pierwszym czytaniu i to jest ogromny sukces - mówił Gomoła. - Wreszcie możemy przystąpić do liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce. Następnie zwrócił się do posłów PiS. - I to, co państwo zrobili rękami pseudotrybunału, który zmuszał swoim prawem Polki do heroizmu, było hańbą - ocenił.

