Projekty aborcyjne. Posłowie zdecydowali

Posłowie decydowali w piątek, czy projekty ustaw odrzucić, a może skierować do dalszych prac w komisji. W przypadku pierwszego projektu Lewicy, zakładającego depenalizację aborcji, przeciw jego odrzuceniu było 223 posłów - a to oznacza, że nie trafił do "kosza". Za odrzuceniem było natomiast 204 głosujących, wstrzymało się 15 parlamentarzystów, a nie głosowało kolejnych 15.

Drugi projekt Lewicy zakłada prawo do przerywania ciąży do 12. tygodnia jej trwania. W jego przypadku 222 posłów zagłosowało przeciw odrzuceniu, 206 - za odrzuceniem, wstrzymało się 16, a nie głosowało 13.

Projekty aborcyjne. Co zakłada Lewica?

Kolejny projekt Lewicy mówi o "bezpiecznym przerywaniu ciąży". Dotyczy on zagwarantowania prawa do świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerywania ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania, a w określonych przypadkach także po upływie 12 tygodnia. W projekcie ustawy przedstawiono, w jakich okolicznościach może dojść do terminacji ciąży po wskazanym terminie.