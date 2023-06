Pracownicy zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych powinni mieć zapewnione przez pracodawców nieodpłatne napoje. Wynika to ze względów profilaktycznych. Mówi o tym art. 232 Kodeksu pracy. Precyzyjniej natomiast na ten obowiązek zwraca uwagę Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Upał w pracy? Darmowe napoje dla pracowników

Gdy temperatura na zewnątrz przekroczy 25 stopni Celsjusza, osoby zatrudnione na otwartej przestrzeni powinny potrzymać od pracodawcy coś do pica.

Dla pracowników pracujących w pomieszczeniach zamkniętych napoje powinny zostać zapewnione, gdy temperatura przekroczy w nich 28 stopni Celsjusza.

Z przepisów wynika, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje. Jednak chodzi tutaj przede wszystkim o dostęp do czystej wody pitnej.

Pracownicy nie mogą także otrzymać od pracodawcy ekwiwalentu zamiast napojów. Zapewnienie dostępu do wody pitnej wynika z przepisów BHP. Ustawa nie mówi wprost, jaką ilość napoi pracodawca jest zobowiązany zapewnić.

Według wskazań ma być ich jednak tyle, aby zaspokoiły potrzeby pracowników. Jeśli pracodawca odmówi zapewnienia wody, wtedy może grozić mu kara grzywny od 1000 zł do 30 tys. zł.

Praca w upale. Specjalne warunki dla ciężarnych

Pracodawca w czasie upałów powinien także uwzględnić specjalne potrzeby pracownic w ciąży, karmiących piersią i pracowników starszych. Upały dla nich są szczególnie uciążliwe.

W przepisach nie ma także informacji o tym, jaka maksymalna temperatura może być w pomieszczeniu, w którym pracownicy przebywają.

Konkretne regulacje prawne dotyczą jedynie pracy młodocianych - w ich przypadku temperatura w pomieszczeniu nie może być wyższa niż 30 stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza - wyższa niż 65 proc.

Klimatyzacja to nie obowiązek. Izolacja od słońca

Niektórzy pracodawcy w celu poprawienia komfortu i wydajności swoich pracowników w czasie, gdy na zewnątrz są wysokie temperatury, montują w pomieszczeniach biurowych klimatyzatory.

Jednak nie należy do to obowiązków przedsiębiorcy. Po zamontowaniu klimatyzatora pracodawca powinien dbać o sprzęt - czyścić go i odgrzybiać oraz sprawdzać, czy nie powoduje przeciągów i nie szkodzi zdrowiu pracowników.

Tańszym rozwiązaniem jest zakup wiatraków lub wentylatorów do biur.

Ważne jest także, by pomieszczenia w czasie upałów były izolowane od światła słonecznego przez rolety i żaluzje. Wtedy światło słoneczne nie będzie odbijać się od ekranów monitorów.

Pracodawca może także zdecydować, że w czasie upałów pracownicy będą pracowali krócej. Istotne jest, że w związku z tym może też obniżyć wynagrodzenie. Innym rozwiązaniem jest na przykład wprowadzenie przerw w pracy w południe. Takie przerwy obowiązują w czasie, kiedy temperatury są najwyższe.

Jednym z rozwiązań może być także pozwolenie pracownikom na pracę zdalną, jeśli jest to możliwe.

Klaudia Katarzyńska



