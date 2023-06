Ze względu na przemieszczające się nad Polskę fronty atmosferyczne w środę należy się spodziewać intensywnych zjawisk pogodowych. Na zachodzie i w centrum kraju potężnym upałom będą towarzyszyć gwałtowne burze, ulewne deszcze i grad. Będzie wyjątkowo parno i duszno. Z czasem strefa burz obejmie niemal cały kraj.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Reklama

Środa: Uwaga na męczące upały

W ciągu dnia bardzo we znaki dadzą się nam bardzo wysokie temperatury. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczące upałów dla 13 województw.

Sprawdź też: O tym nigdy nie powinieneś zapominać. Czego nie wolno robić podczas upału? Jak z nim walczyć?

Z alertu pogodowego wynika, że w środę z największymi upałami zmagać się będą mieszkańcy województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz zachodnich regionów mazowieckiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i wschodnich części zachodniopomorskiego.

Gorąco będzie praktycznie na terenie całego kraju - również na wschodzie, gdzie temperatura wyniesie 26-29 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie na zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 32 st. C. Trochę chłodniej będzie tylko na wybrzeżu, gdzie temperatury wyniosą od 24 do 27 st. C.

Zdjęcie Potężne upały przez całą środę będą dotykać większość naszego kraju / wxcharts /

Burze z gradem niemal w całej Polsce

Oprócz upałów, na wszystkich wymienionych powyżej terenach trzeba się się też spodziewać bardzo gwałtownych burz, lokalnie z gradem i intensywnymi opadami deszczu, sięgającymi miejscami nawet 50 mm. W trakcie burz wiatr w porywach może osiągać prędkość do 90 km/h.

Zobacz: Maj był jednym z najgorętszych w historii. To nie koniec złych wieści

Z najintensywniejszymi zjawiskami pogodowymi należy się liczyć w centrum Wielkopolski, w dużej części województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego oraz na zachodzie, w długim pasie ciągnącym się od północy na południe z województwa zachodniopomorskiego, przez lubuskie po dolnośląskie.

Zdjęcie W środę gwałtowne burze obejmą większość obszarów Polski / IMGW /

Wraz z upływem czasu strefa burz będzie się rozciągać coraz bardziej na wschód: po południu burze z gradem spodziewane są też na praktycznie całym terenie województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podkarpackiego oraz na wschodnich obszarach podlaskiego i lubelskiego.

Alert RCB

W związku z zagrożeniem gwałtownymi burzami osobny alert wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: