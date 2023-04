Badacze przeanalizowali dane o temperaturze z ostatnich 60 lat, a także ocenili modele klimatyczne. W ten sposób obliczyli prawdopodobieństwo wystąpienia bezprecedensowych i ekstremalnych temperatur oraz wytypowali miejsca, w których mogą one wystąpić - poinformował stacja CNN.

Zagrożonymi regionami są Afganistan, Papua-Nowa Gwinea oraz kraje Ameryki Środkowej - w tym Gwatemala, Honduras i Nikaragua.

Naukowcy zwracają uwagę, że niebezpieczeństwo upałów w tych regionach wynika z szybko rosnącej populacji oraz ograniczonego dostępu do opieki zdrowotnej i dostaw energii. - Istnieją dowody na to, że te regiony mogą być narażone na wielką falę upałów i nie są na nią przygotowane - ostrzegł współautor badania prof. Dann Mitchell z Uniwersytetu w Bristolu w Wielkiej Brytanii.

Podkreślił, że zagrożenie stojące przed Afganistanem jest szczególnie poważne. Zaznaczył, że nie tylko istnieje duże prawdopodobieństwo rekordowych ekstremalnych upałów w tym kraju, ale ich skutki będą jeszcze większe przez ogromne trudności, z którymi Afganistan już się boryka.

- Kiedy w końcu nadejdzie naprawdę ekstremalna fala upałów, natychmiast pojawi się wiele problemów - ocenił Mitchell.

Zagrożone rekordowymi upałami są także kraje europejskie

"Nigdzie nie jest bezpiecznie" - napisano w raporcie, w którym stwierdzono również, że "statystycznie nieprawdopodobne" fale upałów - te, które znacznie wykraczały poza historyczną normę - wystąpiły w latach 1959-2021 w około 30 proc. ocenianych regionów. Jednym z nich jest np. północno-zachodni rejon Pacyfiku, gdzie rekordy wysokich temperatur w 2021 roku - nie dość że zostały pobite - to jeszcze zabiły setki ludzi.

W Lytton w Kolumbii Brytyjskiej w czerwcu 2021 roku temperatury osiągnęły prawie 50 stopni Celsjusza. Tym samym pobiły poprzedni rekord o prawie 5 stopni. Miejscowość została prawie całkowicie zniszczona przez pożary - podkreśla CNN. Naukowcy ustalili, że wydarzenia te byłoby prawie niemożliwe bez zmian klimatycznych.

Jak wynika z raportu, niektóre części Chin, w tym stolica, Pekin oraz kraje europejskie, takie jak Niemcy i Belgia, również są na liście wysokiego ryzyka. Szczegółową mapę z regionami zagrożonymi falą upałów opublikował serwis FinnoExpert.

Naukowcy wzywają rządy na całym świecie do przygotowania się na upały. I to nie tylko takie, jakie występowały do tej pory. Chodzi o utworzenie specjalnych centrów chłodniczych czy skrócenie godzin pracy osób pracujących na zewnątrz oraz odpowiednio wczesne informowanie opinii publicznej o zbliżającym się zagrożeniu.

Upały doprowadzają do suszy i niszczycielskich pożarów

Fale upałów mają bardzo negatywny wpływ na środowisko i ludzi. Pogarszają jakość powietrza, pogłębiają susze, zwiększają ryzyko pożarów i mogą doprowadzić do załamania infrastruktury. Zagrażają także ludziom. Ekstremalne temperatury są jedną z najbardziej śmiercionośnych klęsk żywiołowych.

Kilka regionów doświadczyło już w tym roku niespotykanych wcześniej upałów. W marcu niektóre części Argentyny zmagały się z temperaturami sięgającymi 10 stopni Celsjusza powyżej normy, a w kwietniu rekordy wysokich temperatur zostały pobite w dużej części Azji.

- Fale upałów i inne ekstremalne zjawiska pogodowe staną się jeszcze bardziej intensywne, ponieważ świat będzie nadal spalał paliwa kopalne - ocenił klimatolog Friederike Otto z Instytutu Grantham w Londynie.