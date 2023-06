We wtorek pogoda będzie wyjątkowo intensywna. Oprócz męczących upałów trzeba się też liczyć z burzami niosącymi grad. Często oba te zjawiska będą miały miejsce na jednym obszarze. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

Fala upałów we wtorek

Czeka nas bardzo męczący, wilgotny dzień. Trzeba się przygotować na upał, który wielu osobom może się dać we znaki. Możliwe też, że ze względu na bardzo wysokie temperatury, będzie to najgorętszy dzień od początku 2023 roku.

Zdjęcie We wtorek możliwe będą rekordowo wysokie temperatury / wxcharts /

Największego upału można się spodziewać w centrum, na zachodzie oraz na południu Polski - na tych obszarach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, a miejscami może nawet sięgnąć 33-34 st. C w cieniu. Są to temperatury, których w tym roku jeszcze nie notowano. W pozostałych częściach kraju również będzie gorąco: od 27 do 29 stopni Celsjusza.

Zdjęcie We wtorek najcieplej będzie w centrum i na zachodzie Polski / IMGW /

Ostrzeżenia IMGW: Uwaga na upały i burze

Specjaliści z IMGW przygotowali ostrzeżenia pierwszego oraz drugiego stopnia dotyczące upałów i burz z gradem. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące upałów obowiązują dla województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz większości dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i zachodniej części mazowieckiego.

W województwach dolnośląskim oraz wielkopolskim oprócz upałów możliwe też będą lokalnie występujące burze z gradem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dla burz z gradem wydano dla wschodnich rejonów kraju, czyli wschodnich krańców województw podlaskiego i lubelskiego. Burze z gradem mogą się też w ciągu dni pojawiać w województwie zachodnio-pomorskim.

Zdjęcie IMGW przygotował ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczące upałów i burz z gradem / IMGW /

Alert RCB

Osobne ostrzeżenie dotyczące upałów i burz wystosowało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: