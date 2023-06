Nadchodzi astronomiczne lato. Niemal tropikalna noc i zanikające burze

Pierwszy dzień astronomicznego lata. Burzowy i upalny

W środę, w pierwszy dzień astronomicznego lata, będzie gorąco, burzowo. Jak zaznaczył synoptyk IMGW, najspokojniej powinno być na wschodzie kraju, bo tam zapowiadane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie okresami wzrastające do dużego.

- Z kolei w zachodniej części kraju, gdzie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, spodziewane są przelotne opady deszczu, a także burze z gradem, z opadami deszczu do 30 mm, a lokalnie nawet do 40 mm, i porywami wiatru nawet do 90 km/h. Pogoda zrobi się wręcz niebezpieczna - zaznaczył synoptyk IMGW.

Wciąż będzie upalnie. Gorąco dotrze też na wschód kraju. Tam temperatura maksymalna wyniesie od 26 do 29 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie na zachodzie. Tam do 32 stopni Celsjusza. Jedynie nad morzem środa zapowiada się nieco chłodniej, z temperaturą od 24 do 27 stopni Celsjusza.

Wiatr nadal będzie na ogół słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!