Do wyborów Prawo i Sprawiedliwość zmierza z hasłem "Bezpieczna Przyszłość Polaków" . - Chcemy państwa, które może pomagać Polakom! My takie tworzymy - w ostatnich latach ubóstwem zagrożone było nawet 30 proc. dzieci, my obniżyliśmy ten współczynnik do 3,2 proc. - mówił Jarosław Kaczyński w Paradyżu.