- Odpowiedzialność za referendum to też odpowiedzialność za pytania. Rzucacie w twarz Polakom same nieważne kwestie. Nikt w Polsce nie chce podwyższenia wieku emerytalnego. To referendum sięga bruku - oskarżał Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zarzucało opozycji "antydemokratyczność" oraz "próbę zniszczenia święta demokracji".