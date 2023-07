Nigdy wcześniej rocznica rzezi wołyńskiej nie odbywała się przy tak poważnej i szerokiej reprezentacji przedstawicieli władz. W Apelu Pamięci przed pomnikiem Ofiar Ludobójstwa na warszawskim skwerze Wołyńskim wziął udział premier Mateusz Morawiecki, szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś i prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Senat reprezentował wicemarszałek Bogdan Borusewicz. Był też prezes PiS Jarosław Kaczyński, Konfederację reprezentował Krzysztof Bosak. Najważniejsza wydaje się być jednak obecność szefów parlamentów Polski i Ukrainy. Gościem specjalnym uroczystości był przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk. To do niego bezpośrednio zwróciła się w swoim wystąpieniu Elżbieta Witek.

Reklama

Marszałek Sejmu nawiązała do pomocy, jakiej Polacy udzielili Ukraińcom po agresji Rosji w lutym 2022 roku. - Polacy zachowali się jak trzeba. Teraz oczekujemy tego, co w naszej cywilizacji, kulturze chrześcijańskiej jest najważniejsze. Co jest potrzebna zarówno nam Polakom, jak i wam Ukraińcom - mówiła.

- Każdy z nas po śmierci bliskich musi przeżyć czas żałoby. Każdy z nas powinien mieć takie miejsce, gdzie pochowani są bliscy, gdzie można postawić krzyż, zapalić znicz i można się pomodlić. I o to apelujemy - podkreśliła Witek.

Podziękowała też Stefanczukowi za obecność na uroczystości. Zaznaczyła, że obecność ta była inicjatywą samego Stefanczuka. Nie poznaliśmy jego publicznej odpowiedzi na "oczekiwanie" marszałek Witek. Przewodniczący Rady Najwyższej nie zabrał głosu w czasie uroczystości. Rozmawiał natomiast z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim.

Przerwana rozmowa księdza z szefem parlamentu Ukrainy

Po Apelu Pamięci kolejne delegacje składały wieńce przed pomnikiem Ofiar Ludobójstwa. Pokłonił się przed nim również Rusłan Stefanczuk.

W trakcie uroczystości ksiądz Isakowicz-Zaleski stał z boku, ze swoimi współpracownikami. Mieli ze sobą transparenty. Na jednym hasło "Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary ludobójstwa".

Na drugim wyartykułowano pytanie: "Ukraino. Dlaczego nie pozwalasz pochować naszych matek i ojców?". Właśnie z tym drugim transparentem ksiądz Isakowicz-Zaleski podszedł do Stefanczuka podczas składania wieńców.