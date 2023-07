Premier o zbrodni wołyńskiej: Genocidium atrox, ludobójstwo straszliwe

Oprac.: Dawid Zdrojewski Polska

Zbrodnia wołyńska to było ludobójstwo, zagłada. Ale sposób mordowania Polaków siekierami, piłami było czymś tak niewyobrażalnie okrutnym, że niech ona też ma miano specjalne - genocidium atrox, ludobójstwo straszliwe - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki przed warszawskim pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej. - Nie będzie pojednania polsko-ukraińskiego do końca bez odszukania wszystkich szczątków ofiar - podkreślił szef rządu.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości przed stołecznym Pomnikiem Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu / Andrzej Lange / PAP