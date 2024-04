Informacja o statystyce stosowania kontroli operacyjnych za zeszły rok wpłynęła do parlamentu. - Informacja jest uzupełniona o tę liczbę osób, wobec których zarządzono kontrolę operacyjną w latach 2017-2022 za pomocą oprogramowania Pegasus - powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak .

Pegasus. Ile osób szpiegowano? "Kontrole dotyczyły 578 osób"

Rzeczniczka prokuratora generalnego, zapytana o opublikowaną informację, wyjaśniła, że określenie " kontrola operacyjna urządzenia końcowego " można "w potocznym języku" odnieść do zastosowania oprogramowania Pegasus.

- Raport stanowi wykonanie obowiązku sprawozdawczego prokuratora generalnego wynikającego z ustawy Prawo o prokuraturze w zakresie przedstawienia Sejmowi i Senatowi rocznej informacji o łącznej liczbie osób wobec których zarządzono kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną za rok 2023. Raport ten został uzupełniony o dane dotyczące stosowania kontroli operacyjnej urządzenia końcowego w okresie od 2017 do 2022 roku, przez trzy służby, kontrole te dotyczyły 578 osób - poinformowała prok. Adamiak, odnosząc się do przekazanej parlamentowi informacji.

Raport o Pegasusie. Trafił na biurko marszałka Sejmu

W poniedziałek "Wydarzenia" Polsatu podały, że prokurator generalny Adam Bodnar wysłał marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni raport o skali stosowania systemu Pegasus w Polsce. O szczegółach Bodnar powie na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu. Kilka dni temu szef prokuratury i resortu sprawiedliwości jednocześnie informował, że Pegasusem inwigilowano więcej osób, niż ustalone do tej pory 31. - Będą kolejne osoby, nie będą one wyłącznie publiczne. To będzie szersza lista niż ta, których personalia znamy - stwierdził.