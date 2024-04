Sprawa Pegasusa. Jest ruch specjalnego zespołu prokuratury

W środę Prokuratura Krajowa przekazała, że zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie . W jego skład weszło trzech prokuratorów, którzy specjalizują się się w prowadzeniu postępowań dotyczących m.in. przestępczości zorganizowanej i korupcji.

Sprawa Pegasusa. Wezwano pierwszych świadków

Sprawa Pegasusa. Kto miał być inwigilowany?

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.