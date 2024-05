Rekonstrukcja rządu lada dzień. Premier ujawnia szczegóły

Zmiany w rządzie. Zapowiedź Donalda Tuska

W dniu zatwierdzenia list wyborczych Koalicji Obywatelskiej o swojej rezygnacji poinformował minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz . Polityk jest "jedynką" w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu obejmującym woj. małopolskie i świętokrzyskie.

Sprawa Tomasza Szmydta. Tusk: Już nie ma czasu na prośby

Podczas tej samej konferencji premier był pytany również o sprawę zbiegłego polskiego sędziego. Donald Tusk wskazał, żeby Tomasz Szmydt został pociągnięty do odpowiedzialności, konieczne jest odebranie mu immunitetu .

- Zwróciłem się z oczekiwaniem do ministra sprawiedliwości, bo już nie ma czasu na prośby, by wspólnie z odpowiednimi instancjami, z sądem dyscyplinarnym, a jeśli trzeba to też z Sądem Najwyższym, aby w trybie natychmiastowym mu ten immunitet odebrać - mówił premier w rozmowie z dziennikarzami.