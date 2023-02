Ile realnie jest dziś warte 500 plus? Złe wieści dla rodziców

Polska Trzeba złożyć nowy wniosek o 500 plus. ZUS przypomina o ważnym terminie

Program 500 plus obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku. W ramach projektu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Bez względu na dochód poszczególnych członków rodziny.

Świadczenie to od początku swojego istnienia nie było waloryzowane. Oznacza to, że z roku na rok jego realna wartość maleje. Powodem tego jest rosnąca inflacja w Polsce , która w styczniu 2023 r. osiągnęła poziom 17,2 proc.

Jak inflacja zmieniła 500 plus?

Ten wzrost bezpośrednio odczuwamy podczas codziennych zakupów. Drożejące usługi i produkty w dużo szybszym tempie uszczuplają portfele Polaków oraz sprawiają, że realnie za te same pieniądze możemy kupić mniej niż przed rokiem.

Tak wysoki wskaźnik inflacji ma wpływ nie tylko na ceny towarów i usług. Wpływa również na realną wartość świadczeń typu program 500 plus. Jak inflacja zmieniła 500 plus w ciągu ostatnich lat? W maju ubiegłego roku informował o tym Rafał Mundry, ekonomista i analityk gospodarczy.

O ile w pierwszych latach programu 500 plus było wyraźnie odczuwalne w budżetach Polaków, to z roku na rok wartość tej kwoty malała. 500 złotych z kwietnia 2016 r. w maju 2022 r. było warte 389 zł. Oznacza to, że siła nabywcza świadczenia 500 plus spadła o jedną czwartą. W ujęciu rocznym to już nie 6 tys. zł na dziecko, a jedynie 4,6 tys. zł.