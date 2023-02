Spis treści: 01 Bezwarunkowy dochód podstawowy - co to jest?

02 Czym cechuje się bezwarunkowy dochód podstawowy?

03 Bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce

04 Bezwarunkowy dochód podstawowy? Najpierw test

05 Bezwarunkowy dochód podstawowy na świecie

Bezwarunkowy dochód podstawowy - co to jest?

Bezwarunkowy dochód podstawowy to nowe rozwiązanie w polityce socjalnej państwa. Ma ono ograniczyć biurokrację, która jest niezwykle rozbudowana przy obecnej liczbie zasiłków. Dodatkowo ma na celu zapewnienie każdemu człowiekowi minimum środków potrzebnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb, niezależnie od wszelkich czynników zewnętrznych.

Inaczej nazywany jest także dochodem gwarantowanym. To świadczenie, które wypłacane ma być każdemu obywatelowi w równej wysokości. Równocześnie nie ma konieczności spełnienia żadnych warunków ani kryteriów np. dochodowych. Pieniądze przyznawane są jedynie z tytułu posiadania obywatelstwa kraju, który prowadzi tego typu program socjalny. Przysługuje również emerytom, bez względu na wysokość otrzymywanej emerytury.

Reklama

Czym cechuje się bezwarunkowy dochód podstawowy?

Bezwarunkowy dochód podstawowy to świadczenie, które charakteryzują takie cechy:

Jest to świadczenie bezwarunkowe , co oznacza, że przysługuje bez uwzględniania konkretnych kryteriów.

, co oznacza, że przysługuje bez uwzględniania konkretnych kryteriów. Jest to świadczenie indywidualne , kierowane nie do rodzin czy gospodarstw domowych, a do konkretnych jednostek.

, kierowane nie do rodzin czy gospodarstw domowych, a do konkretnych jednostek. Jest to świadczenie powszechne , które przysługuje wszystkim obywatelom albo mieszkańcom danego terytorium.

, które przysługuje wszystkim obywatelom albo mieszkańcom danego terytorium. To świadczenie pieniężne , które nie jest przekazywane np. w formie dóbr czy bonów.

, które nie jest przekazywane np. w formie dóbr czy bonów. To świadczenie regularne , które według najczęstszych przypuszczeń byłoby wypłacane co miesiąc.

, które według najczęstszych przypuszczeń byłoby wypłacane co miesiąc. Powinno ono być wypłacane przez państwo lub mniejszą jednostkę, lub związek ponadnarodowy.

lub mniejszą jednostkę, lub związek ponadnarodowy. Dochód podstawowy ma mieć odpowiednią wysokość, czyli nie może być za niski, a wystarczająco wysoki, do zapewnienia podstawowych potrzeb.

Zdjęcie Dochód gwarantowany objąłby również emerytów / 123RF/PICSEL

Bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce

Możliwe, że gdyby nie pandemia, wysoka inflacja oraz kryzys gospodarczy to nowe powszechne świadczenie społeczne byłoby już faktem. Równocześnie nie zrezygnowano z takiego rozwiązania i prace nad nim są prowadzone, a w niektórych powiatach mają trwać testy i wybrani Polacy będą dostawać tzw. 1300+.

Na razie nie ma jeszcze decyzji co do tego, czy i kiedy takie rozwiązanie mogłoby wejść w życie w całym kraju i aktualnie nie ma informacji o tym, aby powstawały projekty ustaw w Sejmie, według których dochód miałby objąć większa grupę Polaków.

Bezwarunkowy dochód podstawowy? Najpierw test

Natomiast bliski ustalenia jest termin, kiedy zostanie to wprowadzone testowo w części województwa warmińsko-mazurskiego. Tam wszystko jest już przygotowane i pozostało jedynie oczekiwanie na środki, pozwalające na uruchomienie programu. Zakłada się, że w przypadku, gdy eksperyment potwierdzi założenia, to następnym krokiem może być wprowadzenie programu w najbiedniejszych regionach, a ostatecznie w całym kraju.

Oprócz tego w Polsce Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza planuje eksperyment w północnych gminach, leżących przy granicy z Rosją. Eksperyment ma potrwać 2 lata i będzie polegał na wypłacaniu 1300 zł grupie mieszkańców. Ma być to grupa minimalnie 5000, a maksymalnie 31000 osób.

Bezwarunkowy dochód podstawowy na świecie

Nie tylko w Polsce trwają przymiarki do wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego. Odpowiednie testy robiono już w Finlandii, Francji, we Włoszech oraz w Wielkiej Brytanii. Pokazały one, że trzy pierwsze mają odpowiednie warunki, aby bezwarunkowy dochód podstawowy został u nich już wdrożony.

Również w Niemczech od czerwca 2021 r. przeprowadzana jest faza testowa, obejmująca 122 osoby, które co miesiąc przez następne trzy lata mają otrzymywać 1200 euro.

Czytaj również:



Waloryzacja rent i emerytur w 2023 roku. Tabela wzrostu świadczeń

"Czternastka" nie dla wszystkich seniorów. Sprawdź, czy jesteś w tej grupie

Od 1 lutego potrzebne nowe wnioski o 500 plus. Ty też musisz go złożyć?

Zobacz także: