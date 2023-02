Waloryzacja emerytur w 2023 roku. Rząd musiał zmienić plany

18 października 2022 roku na posiedzeniu Rady Ministrów został przyjęty projekt ustawy określający prognozowaną waloryzację emerytur. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała wtedy, że świadczenia dla seniorów będą wyższe o co najmniej 250 złotych brutto, a emerytura ma wzrosnąć o nie mniej niż 13,8 proc. Co zmieniło się od tego czasu? Jaka będzie wysokość emerytury w 2023 roku?

Wyższa waloryzacja emerytury w 2023 r. niż przewidywano

Ważnym zapisem w projekcie ustawy było to, że z podwyżki o wartości wspomnianych 250 zł brutto będą mogły skorzystać osoby, które otrzymują emeryturę minimalną. Dotychczas wysokość emerytury wynosiła 1338,44 zł brutto. Po zmianach w związku z ustawą z 18 października 2022 roku stawka ma zwiększyć się do 1588,44 zł brutto. Prawdopodobnie nie będzie to ostateczna podwyżka. Od marca 2023 roku seniorzy mogą otrzymać jeszcze wyższą emeryturę.

Reklama

Ze względu na rekordowy poziom inflacji, wysokość emerytury będzie większa w porównaniu z tym, co zakładano jeszcze rok temu. Zgodnie z najnowszymi informacjami opublikowanymi przez GUS inflacja emerycka za 2022 rok wyniosła 14,8 proc. Oznacza to, że prawdopodobnie marcowa podwyżka emerytur wyniesie nie 13,8 proc., a co najmniej 14,8 proc. Ostateczny wskaźnik zostanie jeszcze podany przez rząd w marcu.



Czytaj również: Kiedy na emeryturę idą Niemcy, a kiedy Czesi? Czyli jak na tle sąsiadów wygląda Polska

Emerytura 2023 – od czego zależy i jak ją obliczyć?

To jak obliczyć wysokość emerytury w 2023 roku zależy od progu, do którego zalicza się wartość świadczenia otrzymywanego przez seniora. Warto też podkreślić, że ostateczna kwota emerytury zależy od naliczenia ZUS, a także innych organów rentowych.

Czytaj również: Emerytura z nowymi limitami. Kiedy ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia?

Rząd zastosował dwa sposoby waloryzacji: procentowy i kwotowy. Prezentuje się to następująco:

W przypadku emerytur niższych niż świadczenie minimalne zastosowano waloryzację procentową. Świadczenia o wartości od 900 do 1200 zł brutto wypłacane do 28 lutego 2023 roku zostaną zwiększone o 14,8 proc. od marca 2023 roku;

wypłacane do 28 lutego 2023 roku od marca 2023 roku; Świadczenia o wysokości emerytury minimalnej oraz do wartości 1700 zł brutto zostaną podwyższone o 250 zł brutto;

Z kolei emerytury wyższe niż 1700 zł brutto zostaną objęte waloryzacją procentową;

Warto pamiętać, że emerytury o wartości większej niż 2500 zł brutto są objęte podatkiem PIT w wysokości 12 proc.

Gdzie sprawdzić wysokość emerytury?

Pomocą w ustaleniu wysokości przysługujących świadczeń jest kalkulator ZUS. Informacja o wysokości emerytury jest przesyłana zgodnie z przedstawionymi przez użytkownika danymi. Pod uwagę są brane również tzw. nowe zasady i ogólne zasady wyliczania świadczeń.

Oprócz tego kalkulator ZUS, wyliczając wartość świadczenia korzysta z tablicy średniego, dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Dane na ten temat są udostępniane w komunikacie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Informacja jest publikowana pod koniec każdego roku.

Czytaj również:

Emerytury w 2023 roku. Ile wyniosą trzynastki i czternastki? Kiedy wypłaty?

"Zwyczajnie zaczyna mi brakować emerytury". Seniorzy o dodatkach i emeryturach

Najbogatszy emeryt w Polsce. Na świadczenie wyższe niż pensja premiera pracował ponad 57 lat