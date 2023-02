Podatek od nieruchomości wzrośnie w 2023 roku najwięcej od 25 lat. Rekordowo wysoki był rok 1998. Wtedy wzrost wyniósł aż 13,5 proc. W kolejnych latach podwyżki były symboliczne i nie przekraczały 4 proc. W 2023 roku znów czeka nas dotkliwy wzrost podatku. Samorządy rozpoczęły już akcję rozsyłania listów do mieszkańców z nowymi stawkami.

Kto ustala wysokość podatku od nieruchomości?

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości aktualizowane są co roku. Zajmuje się tym Ministerstwo Finansów. Na jakiej podstawie? Do wyliczeń służą dane Głównego Urzędu Statystycznego o inflacji za pierwsze półrocze. Tym razem oszacowania skończyły się na maksymalnym podniesieniu stawki podatku o 11,8 proc.



Na co przeznaczany jest podatek od nieruchomości? Danina docelowa ma trafiać na inwestycje, takie jak infrastruktura kanalizacyjna czy wodociągowa. Dodatkowo pieniądze z tego podatku trafiają na rozbudowę dróg, a także na zapewnienia ochrony stróżów prawa i służb porządkowych, przeciwpożarowych i medycznych.

Głębiej do kieszeni muszą sięgnąć właściciele domów jednorodzinnych. Przyjemność mieszkania "na swoim" w budynku wolnostojącym, zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej kosztuje w 2023 więcej niż w ubiegłych latach. Ile wynosi podatek od nieruchomości?

W przypadku budynków mieszkalnych to maksymalnie 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. To górna granica zdefiniowana przez Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że podatek od nieruchomości dla budynków mieszkalnych w porównaniu do 2022 roku wzrósł o 11 groszy. Jeszcze 12 miesięcy temu wynosił maksymalnie 0,89 zł.

Podatek od nieruchomości wzrośnie dla przedsiębiorców. Budynki dedykowane do działalności gospodarczej mogą zostać opodatkowane w wysokości aż 28,78 zł od 1 m2. To maksymalna stawka, jaką trzeba będzie zapłacić. To duży wzrost rok do roku. W 2022 przedsiębiorcy maksymalnie płacili 25,74 zł.

Ile wynosi podatek od nieruchomości dla działalności obejmującej materiał siewny? Górna granica tego samego podatku wynosi 13,47 zł od 1 m2 powierzchni. Rok wcześniej była to stawka 12,04 zł.

Budynki związane z prowadzeniem nieruchomości to grunty, budynki i budowle, które są w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Te osoby są zmuszone do zapłacenia podatku od nieruchomości.

Ile wynosi podatek od nieruchomości dla budynków do udzielania świadczeń zdrowotnych? Te to miejsca, w których prowadzone są działania służące zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia. Dla tych podatek od nieruchomości w 2023 roku to maksymalnie 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. W 2022 roku było to 5,25 zł.

Przy podatku od nieruchomości należy również wspomnieć o ich innych typach. W kontekście gruntów związanych z prowadzeniem działalności bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków górna granica wyniesie 1,16 zł za 1 m2. To o 13 groszy więcej niż w 2022 roku.

CZYTAJ TAKŻE: Wynajmujesz komuś mieszkanie? Pamiętaj o dużej zmianie w podatkach

W przypadku gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi, wysokość podatku nie będzie wyższa niż 5,79 zł za 1 ha. Maksymalna stawka podatku w 2022 roku mogła wynieść 5,17 zł/1 ha. Dla pozostałych gruntów maksymalna wartość stawki to 0,61 zł za 1 m2.

Stawka podatku od nieruchomości zmieni się dla obszarów niezabudowanych. Mowa o tych, które są objęte planem rewitalizacji, gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym. Będzie to maksymalnie 3,81 zł za 1m2. To wzrost o 0,41 zł.

Już wiadomo, że wyższy podatek od nieruchomości zapłacą mieszkańcy Warszawy. Władze zdecydowały się na wprowadzenie maksymalnej stawki. Najwyższy podatek od nieruchomości zapłacą również mieszkańcy Wrocławia, Łodzi, Poznania, Szczecina, Bydgoszczy, Gdańska, Olsztyna czy Białegostoku.

Które miasta nie zdecydowały się na wprowadzenie maksymalnej stawki? To chociażby Kraków. Marnym pocieszeniem jest jednak fakt, że choć stolica Małopolski nie wprowadza podatku od mieszkań w maksymalnej stawce 1,00 zł, to będzie to tylko dwa grosze mniej, czyli 0,98 zł. Na niższe stawki zdecydowały się władze Opola, Kielc, Gorzowa Wielkopolskiego.

Formularze dotyczące deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach można zdobyć w urzędach gmin. Można je również pobrać z rządowej strony internetowej TUTAJ.

Zdjęcie Podatek od nieruchomości 2023: formularz deklaracji na podatek od nieruchomości można pobrać z rządowej strony. / gov.pl / materiały prasowe

Do kiedy należy opłacić podatek od nieruchomości? Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości ratalnie, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada danego roku. Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy całość płaci się w jednej racie do 15 marca.

Podobne zasady obowiązują przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Do kiedy podatek od nieruchomości płacą osoby prawne? Te płacą daninę miesięcznie, za poszczególne miesiące, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do 15. dnia każdego miesiąca. Za styczeń do 31 stycznia.

