"Podżeganie do przestępstwa z art. 128 k.k. jest zagrożone karą do 20 lat. Szymon Hołownia właśnie zyskał całkiem mocną kartę przeciwko Tuskowi - jeśli złoży w tej sprawie wiarygodne zeznania, Donald Tusk będzie miał kłopoty, których się nie spodziewał" - stwierdził w sieci poseł PiS Paweł Jabłoński.

- Mamy nadzieję, że tak nie było, ponieważ to jest podżeganie do przestępstwa. 1 czerwca suweren się wypowiedział, wybrał Karola Nawrockiego na prezydenta RP i 6 sierpnia jest obowiązek tego, aby marszałek odebrał ślubowanie od Karola Nawrockiego i mam nadzieję, że tak się zdarzy - powiedział.

- Nie uczestniczyłem w takim spotkaniu. Nie słyszałem takich słów z ust Donald Tuska. Nie słyszałem również takich informacji od Szymona Hołowni. To jest tylko i wyłącznie dla mnie na ten moment spekulacja, choć warte podkreślenia, że my nadal nie znamy, jaki jest wynik wyborów prezydenckich w Polsce - powiedział, wskazując na wyborcze nieprawidłowości.

- Ja od pana marszałka Szymona Hołowni takiej informacji nie dostałam, ale jestem święcie przekonana, bo znam pana marszałka już ponad pięć lat, że jest to osoba bardzo wiarygodna, prawa, szanująca Polskę i Polaków, i życzyłabym sobie, żeby wszyscy, którzy są w przestrzeni publicznej, byli takimi państwowcami jak Szymon Hołownia. Zadecydował, ogłosił i 6 sierpnia będzie zaprzysiężenie prezydenta elekta i jestem przekonana, że do tego dojdzie - zadeklarowała.

Ustalenia Marcina Fijołka skomentowała także przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa. "To bardzo poważna sprawa. Nie można nacisków na marszałka Sejmu co do przełożenia zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego sprowadzić do rozgrywek politycznych. Musi zostać wyjaśniona do spodu" - oceniła w portalu X Dagmara Pawełczyk-Woicka.