Marcin Fijołek natomiast podzielił się swoimi ustaleniami co do relacji, jakie obecnie panują między Tuskiem a Hołownią . Otóż marszałek Sejmu otrzymał od szefa rządu "bardzo wyraźną propozycję, ofertę albo sugestię, żeby jednak odłożyć zaprzysiężenie Karola Nawrockiego ". - Albo wrzucić scenariusz, który przedstawił prof. Andrzej Zoll: jest Zgromadzenie Narodowe , Hołownia je otwiera, ale po dwóch minutach mówi: "Zarządzam przerwę" , na świętego nigdy albo na dwa tygodnie, bo "musimy przeliczyć głosy" - uzupełnił.

Współautor "Politycznego WF-u" stwierdził, że lider Polski 2050 odmówił Tuskowi "i to też jest źródłem dodatkowego napięcia" między nimi. - Po drugie, wydaje mi się, że taka odmowa była też połączona z początkiem spotkań z Jarosławem Kaczyńskim. Hołownia przyznał w końcu, że były dwa spotkania w domu Adama Bielana - to pierwsze pod koniec czerwca, w porze lunchu. Jeśli połączy się kropki, to było w momencie największej awantury wokół wyborów i namawiań, aby marszałek Sejmu zrobił jeszcze jakiś gest, który pozwoliłby odłożyć przyznanie zwycięstwa Karolowi Nawrockiemu, by te głosy jeszcze były liczone albo zawieszone byłoby, kto jest prezydentem - wyjaśniał.