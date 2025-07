Bodnar pisze do prezydenta. "Te słowa nigdy nie powinny paść z jego ust"

"Napawa zdumieniem, że wykształcony prawnik podważa podstawowe zasady niezależności sędziowskiej. To jednak nic wobec bezprzykładnych gróźb wobec sędziów" - czytamy w liście ministra Adama Bodnara skierowanym do Andrzeja Dudy. To reakcja na wcześniejsze słowa prezydenta, który mówił o potrzebie przeprowadzenia "resetu" w wymiarze sprawiedliwości.