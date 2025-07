Sikorski alarmuje po słowach Brauna. Poważne stanowisko szefa MSZ

- Rotmistrz Pilecki nie po to zgłaszał się na ochotnika do Oświęcimia, żeby teraz jakaś łachudra dla zysku politycznego podważała jego raport - stwierdził szef MSZ Radosław Sikorski. Polityk odniósł się w ten sposób do ostatnich słów Grzegorza Brauna. - Antyimigrancka histeria szkodzi Polsce - podkreślił Sikorski.