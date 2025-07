Nawrocki zwrócił się do Zełenskiego. "Polacy czekają na tę prawdę"

W dalszej części wypowiedzi Karol Nawrocki podkreślił, że wspomniane miejsce będzie nie tylko przypominało o tragicznych wydarzeniach, ale także sygnałem do porozumienia pomiędzy Polską i Ukrainą . Zdaniem prezydenta elekta, takowe może nastąpić, jeśli Kijów zgodzi się na ekshumacje.

- Nie możemy zgodzić się na to, że odmawia się nam Polakom prawa do pochowania ofiar ludobójstwa wołyńskiego, bo nie o zemstę oni wołają. Wołają o krzyż. Wołają o grób. Wołają o pamięć. I jako przyszły prezydent Polski jestem zobowiązany mówić ich głosem - nikt mnie z tego nie zwolnił - mówił Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki zwrócił się do prezydenta Ukrainy. Wspomniał o ekshumacjach

- Jeszcze raz, szanowny panie ambasadorze, jako prezydent elekt chciałem oficjalnie zwrócić się do prezydenta Zełenskiego o możliwość podjęcia pełnoskalowych ekshumacji na Wołyniu. Polacy czekają na tę prawdę, a polskie rodziny i rodziny wołyńskie, wciąż cierpią w związku z traumą, która wydarzyła się 82 lata temu - zaapelował prezydent elekt.

- Musimy to zrobić dla naszych relacji. Musimy to zrobić po to, aby Polska i Ukraina pojednały się tak naprawdę i za sprawą prawdy, która jest nam bardzo potrzebna. Bo zagrożenie, które jest na wschodzie i które wszyscy oglądamy jest zbyt potężne i zbyt poważne - dodał.