Krzysztof Śmiszek o wulgarnej piosence. "Część jakiegoś dorobku kulturowego"

- Ja rozumiem, że to było zamknięte spotkanie. Ta piosenka może się nam podobać bądź nie podobać. Ona jest częścią jakiegoś "dorobku kulturowego" - nie wiem, czy można to tak nazwać - ale nie możemy dyskutować z tym, że była to piosenka bardzo popularna jeszcze rok temu - powiedział europarlamentarzysta Nowej Lewicy .

- Pan Mentzen zawsze sprowadza wszystko do skrajności i chce przedstawiać siebie jako obrońca wolności - powiedział Śmiszek i zaznaczył, że w jego opinii śpiewający wulgarną piosenkę - w myśl projektu ustawy - nie trafiliby do więzienia.

Zbigniew Ziobro uderza w Krzysztofa Śmiszka. "Usprawiedliwianie hejtu i mowy nienawiści"

"'Uśmiechnięta' (ironiczne określenie stosowane przez polityków opozycji w stosunku do rządzących - red.) praworządność to nie tylko lewackie zakłamanie. To też używanie aparatu państwa do skazywania tych, którzy w ich mniemaniu ich obrażają. Jednocześnie używanie autorytetu tego samego państwa do usprawiedliwiania hejtu i mowy nienawiści wobec ich politycznych przeciwników" - czytamy.