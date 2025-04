"Lojalna i konstruktywna". Meloni podsumowuje dyskusję z Trumpem

Włoska premier podkreśliła silne relacje między Rzymem a Waszyngtonem oraz zaprosiła prezydenta USA do Rzymu.

"Skorzystałam z okazji i zaprosiłam prezydenta USA do Rzymu i cieszę się, że się zgodził. Będzie to kolejna okazja do wzmocnienia dialogu między naszymi narodami" - przekazała Giorgia Meloni.