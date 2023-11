Europosłowie PiS w tarapatach. Mogą stracić immunitety

Europosłowie PIS mają problem. Mogą stracić immunitet

"Następnie należąca do krytycznego wobec wprowadzonych przez PiS reform sądownictwa stowarzyszenia Iustitia sędzia Edyta Snastin-Jurkun skierowała do Parlamentu Europejskiego wniosek o głosowanie nad uchyleniem immunitetu sprawcom" - poinformował Euractiv.

Zdaniem skazanego za malwersacje finansowe i poszukiwanego przez policję Gawła, który przebywa w Norwegii, europosłowie "popełnili przestępstwa rasistowskie na terenie Polski", podając dalej lub lajkując w mediach społecznościowych spot wyborczy PiS z kampanii przed wyborami samorządowymi w 2018 roku . Spot dotyczył ewentualnych zagrożeń związanych z napływem nielegalnych imigrantów do Europy.

Patryk Jaki: Za bardzo przeszkadzamy w UE

"A najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że spot jest dalej aktualny i idę o zakład, że okaże się profetyczny, bo zaraz Tusk zgodzi się na pakt migracyjny. Brawo dla wszystkich, którzy uwierzyli, że to 'obóz demokratyczny'. A tak naprawdę to zabieranie wolności słowa, zamordyzm i cenzura" - ocenił eurodeputowany.