Donald Tusk reaguje na słowa Trumpa. Zwrócił się do Andrzeja Dudy

Przypomnijmy, podczas sobotniego spotkania w Conway w Karolinie Południowej, Donald Trump mówił o NATO i zobowiązaniach finansowych państw sojuszniczych.



- Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: no cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił?Odpowiedziałem: Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję - red), żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić. Nie mogli uwierzyć w odpowiedź - stwierdził Trump.



Słowa Donalda Trumpa. Premier Tusk pyta o temat Rady Gabinetowej

Nawiązując do tych słów, Tusk napisał, że były prezydent USA powiedział, iż będzie zachęcał Rosję do atakowania państw NATO. Zwrócił się również do prezydenta Dudy i zapytał czy słowa Trumpa byłyby właściwym tematem na podczas Rady Gabinetowej 13 lutego.

Premier wskazał również na wypowiedź Andrzeja Dudy, który mówił o obietnicach Trumpa.

Najpewniej chodzi o środową wypowiedź z Kirgali, gdzie Duda spotkał się z prezydentem Rwandy Paulem Kagame. Dziennikarze zapytali o Donalda Trumpa. - Jeśli mnie coś obiecał to było to dotrzymane - mówił prezydent Polski.

Prezydencka minister: Tematy Rady Gabinetowej zostały podane

Minister w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała w rozmowie z mediami, że wypowiedź Trumpa padła podczas wiecu politycznego. - To była wypowiedź bardzo mocno kierowana do amerykańskiego wyborcy, żeby nie powiedzieć amerykańskiego podatnika. Wątek "podbijany" w mediach nie brzmi dobrze, natomiast ta wypowiedź nie ma żadnego związku z naszą ojczyzną, dlatego że my swoje zobowiązania wobec NATO wypełniamy - podkreśliła.

Paprocka odniosła się również do Rady Gabinetowej. - Tematy zostały podane. To jest Centralny Port Komunikacyjny, energetyka atomowa, dalsza modernizacja armii, ale również rozbudowa portów - zaznaczyła.

