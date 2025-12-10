Ojciec Tadeusz Rydzyk zjawił się w prokuraturze. Chodzi o jego fundację

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

Ojciec Tadeusz Rydzyk pojawił się w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie w związku ze śledztwem dotyczącym niekorzystnej umowy na utworzenie Muzeum "Pamięć i Tożsamość". Sprawa obejmuje także byłego ministra Piotra Glińskiego, który stanowczo twierdzi, że nie doszło do naruszenia prawa. Prokuratura oraz resort kultury zdecydowały się złożyć pozew o zwrot 210 mln złotych i unieważnienie wielomilionowych umów, by chronić interes Skarbu Państwa.

Grupa osób zgromadzona na zewnątrz budynku, w centrum starszy mężczyzna w okularach i czarnym płaszczu, obok niego mężczyzna z szalikiem oraz osoby wręczające bukiet biało-czerwonych róż. W tle widoczni policjanci i żółty budynek.
Ojciec Tadeusz Rydzyk stawił się na przesłuchanieDarek DelmanowiczPAP

W skrócie

  • Ojciec Tadeusz Rydzyk został przesłuchany w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie w związku ze śledztwem dotyczącym niekorzystnej umowy o utworzeniu muzeum.
  • Były minister Piotr Gliński również złożył zeznania, argumentując, że nie doszło do złamania prawa przy tworzeniu Muzeum 'Pamięć i Tożsamość'.
  • Prokuratura i resort kultury podjęły działania w celu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa, m.in. składając pozew o zwrot 210 mln zł.
Ojciec Tadeusz Rydzyk stawił się w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie w środę około godziny 13. Jego przesłuchanie wcześniej wyznaczone na 8 grudnia zostało przeniesione na 10 grudnia.

Prokurator prowadzący śledztwo uwzględnił złożony przez Tadeusza Rydzyka wniosek o zmianę terminu wykonania czynności. 8 grudnia odbywały się uroczystości w dniu 34. rocznicy powstania Radia Maryja, w których redemptorysta brał udział.

Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w związku z zawarciem z Fundacją "Lux Veritatis" z siedzibą w Warszawie niekorzystnej umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Św. Jana Pawła II i przyznaniem jej od 2018 do 2023 r. prawie 219 mln zł dofinansowania z dotacji celowej na wydatki majątkowe, czym działano na szkodę interesu publicznego.

Piotr Gliński przesłuchany. "Igrzyska medialne"

We wtorek w charakterze świadka przesłuchano byłego ministra Piotra Glińskiego. Po przybyciu do prokuratury podkreślał, że jest przekonany, iż przy tworzeniu muzeum i finansowaniu prac nie doszło do złamania prawa. - To zupełnie oczywiste. Cała reszta to po prostu igrzyska medialne, w których - jak widać - uczestniczy bardzo wiele osób - powiedział Gliński.

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że podczas audytu w MKiDN, prowadzonego przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, 17 lipca 2024 r. skierowano do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na braku należytego zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa przez ministra kultury.

    "Zawiadomienie KAS dotyczyło przede wszystkim niekorzystnych zapisów odnoszących się do rozliczenia środków finansowych przy podpisywanych umowach dot. Muzeum 'Pamięć i Tożsamość' im. św. Jana Pawła II. Kwota złożonego zawiadomienia to prawie 219 mln zł" - napisano.

    Po otrzymaniu informacji od KAS resort kultury podjął działania mające na celu zmianę niekorzystnych zapisów umowy oraz właściwe zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa. MKiDN poinformowało również o złożeniu pozwu o unieważnienie umów zawartych za czasów ministra Piotra Glińskiego z Fundacją "Lux Veritatis" oraz o wystąpieniu o zwrot 210 mln zł wraz z odsetkami na rzecz Skarbu Państwa.

