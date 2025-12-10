Papież przypomniał o liście polskich biskupów. "Zmienił historię"

Marcin Boniecki

- Pojednanie i przebaczenie są możliwe, gdy rodzą się z obustronnego pragnienia pokoju i wspólnego działania - powiedział papież. Leon XIV podkreślił przy tym, jak przełomowym momentem dla pojednania w Europie był list biskupów polskich do niemieckich. Papież przypomniał, że aktualność tamtych słów zachęca do odbudowy pokoju i współpracy między narodami.

Mężczyzna w białej szacie oraz białej piusce stoi w otwartym samochodzie przed tłumem ludzi, uśmiechając się łagodnie w stronę aparatu.
Papież Leon XIVRICCARDO ANTIMIANIPAP/EPA

W audiencji generalnej na placu Świętego Piotra udział wzięli uczestnicy konferencji na temat listu polskich biskupów do hierarchów z Niemiec z 1965 roku, która odbyła się we wtorek na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

Obecni byli m.in. była premier Hanna Suchocka, ambasadorowie przy Stolicy Apostolskiej: Polski - Adam Kwiatkowski i Niemiec - Bruno Kahl, delegacja Ośrodka Pamięć i Przyszłość z Wrocławia i profesor Marek Inglot z Uniwersytetu Gregoriańskiego.

    "Zmienił historię". Papież Leon XIV o liście do niemieckich biskupów

    Leon XIV powiedział: - Witam serdecznie Polaków, zwłaszcza organizatorów i uczestników konferencji poświęconej orędziu pojednania, jakie biskupi polscy skierowali do biskupów niemieckich 60 lat temu, a które zmieniło historię Europy.

    - Niech słowa tamtego dokumentu - "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie" - będą dla zwaśnionych dziś narodów świadectwem, że pojednanie i przebaczenie są możliwe, gdy rodzą się z obustronnego pragnienia pokoju i wspólnego działania, w prawdzie, dla dobra ludzkości - dodał Leon XIV.

