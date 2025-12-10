W skrócie Uczestnicy audiencji generalnej na placu Świętego Piotra byli obecni po konferencji na temat historycznego listu polskich biskupów do biskupów niemieckich z 1965 roku.

W spotkaniu wzięli udział wybitni przedstawiciele, w tym była premier Hanna Suchocka oraz ambasadorowie Polski i Niemiec przy Stolicy Apostolskiej.

Papież Leon XIV podkreślił znaczenie słów "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie", zwracając uwagę na ich aktualność jako przesłania pojednania i pokoju dla współczesnych narodów.

W audiencji generalnej na placu Świętego Piotra udział wzięli uczestnicy konferencji na temat listu polskich biskupów do hierarchów z Niemiec z 1965 roku, która odbyła się we wtorek na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

Obecni byli m.in. była premier Hanna Suchocka, ambasadorowie przy Stolicy Apostolskiej: Polski - Adam Kwiatkowski i Niemiec - Bruno Kahl, delegacja Ośrodka Pamięć i Przyszłość z Wrocławia i profesor Marek Inglot z Uniwersytetu Gregoriańskiego.

"Zmienił historię". Papież Leon XIV o liście do niemieckich biskupów

Leon XIV powiedział: - Witam serdecznie Polaków, zwłaszcza organizatorów i uczestników konferencji poświęconej orędziu pojednania, jakie biskupi polscy skierowali do biskupów niemieckich 60 lat temu, a które zmieniło historię Europy.

- Niech słowa tamtego dokumentu - "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie" - będą dla zwaśnionych dziś narodów świadectwem, że pojednanie i przebaczenie są możliwe, gdy rodzą się z obustronnego pragnienia pokoju i wspólnego działania, w prawdzie, dla dobra ludzkości - dodał Leon XIV.

